NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Sie erachte das Zahlenwerk alles in allem als neutral, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele stimmten weitgehend mit den Konsensschätzungen überein. Sie verwies zudem noch darauf, dass die Aktie des deutschen Dialysespezialisten seit dem Zahlenwerk der US-Konkurrentin DaVita vor einer Woche deutlich gestiegen ist. FMC habe allerdings nicht so gut abgeschnitten wie DaVita und bisher keine spezifischen Wachstumsprognosen für 2024 vorgelegt, was ein Thema während der Telefonkonferenz zu den Zahlen werden dürfte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:26 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.