WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
Unternehmen:
GEA
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
59,05 €
Abst. Kursziel*:
-3,47%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
60,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
Analyst Name::
Mark Fielding
KGV*:
Nachrichten zu GEA
|
10:04
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.03.26
|LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.03.26
|EQS-HV: GEA Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
17.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)