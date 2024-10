ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1580 Pence belassen. Im Zentrum des Interesses stehe das Impfgeschäft des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte in den USA für die Impfstoffe Shingrix und Arexvy schwach verlaufen sein. Daraus folge ein unsicherer Ausblick auf das kommende Jahr./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2024 / 04:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2024 / 04:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.