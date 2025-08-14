LANXESS Aktie
|23,50EUR
|-1,00EUR
|-4,08%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chemiekonzern restrukturiere weiter mit der Schließung von Standorten, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen seien derweil etwa wie erwartet ausgefallen, der Jahresausblick aber gesenkt worden./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,40 €
|
Abst. Kursziel*:
22,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,66%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
