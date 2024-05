HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung starte, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das operative Ergebnisziel des Chemiekonzerns hält er dank zusätzlicher Volumina im Bereich Advance Intermediates für erreichbar. Zudem sieht er enormen Bewertungsspielraum, da das Joint-Venture Envalior im Kurs aktuell praktisch komplett vernachlässigt werde./ag/tih



