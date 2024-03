NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. 2023 sei ein Jahr, das in die Geschichtsbücher der europäischen Kurzstrecken-Luftfahrt eingehen wird, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die robuste Nachfrage in Kombination mit der Angebotsknappheit habe die Erlöse je Sitzplatz und die Rentabilität der Fluggesellschaften auf neue Rekordhochs getrieben. Die GTF-Triebwerksprobleme dürften dazu führen, dass der Markt bis in den Sommer 2024 hinein erheblich unterversorgt bleibt und die Preise auf hohem Niveau bleiben./edh/ajx



