HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den zuvor bereits bekannten Eckdaten hätten die kurz- bis mittelfristigen Zielsetzungen im Fokus gestanden, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neue Prognose für 2024 sei etwas unter den Erwartungen, aber vernünftig. Die Aktien des Bausoftware-Spezialisten hält der Experte auf ihrem derzeitigen Niveau für fair bewertet./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 17:20 / GMT

