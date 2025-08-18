ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer weiteren US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zulassung sei früher als erwartet gekommen und entsprechend positiv, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA Wegovy zur Behandlung einer moderaten bis fortgeschrittenen, nicht-alkoholischen Fettleberentzündung zugelassen./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.