Novo Nordisk Aktie
|46,80EUR
|0,67EUR
|1,44%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
347,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
18.08.25
|Novo Nordisk halves US price of Ozempic (Financial Times)
|
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25
|Novo Nordisk-Aktie im Plus - Kurs unbeeinflusst von Dividendenabschlag (finanzen.at)
|
11.08.25
|Novo Nordisk-Aktie: Erholung gestoppt - Anlegerinfos nach Eli Lilly-Boost (finanzen.at)
|
07.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Kursrutsch deutlich: Profiteur von schwachen Eli Lilly-Daten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Novo Nordisk veröffentlicht bald Quartalsergebnisse (finanzen.at)