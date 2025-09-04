NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Richard Vosser passte am Mittwochabend sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die jüngsten Quartalszahlen an. An den Schätzungen habe sich nichts geändert, da diese bereits den neuen Ausblick von Ende Juli berücksichtigten, so der Experte./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST





