Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Wertpapiere der OMV von 57,0 auf 37,0 Euro gesenkt. Trotz des schwierigen Branchenumfeld und insbesondere der Rückgänge bei Ölpreisen und Nachfrage sehen die Analysten den Konzern mit seiner Strategie langfristig gut auf Kurs und bestätigen daher ihre Empfehlung "buy" für die OMV-Aktien.

Auch die Übernahme von weiteren 39 Prozent am Chemiekonzern Borealis wird von den Analysten positiv gewertet. Die jüngste Bestätigung der Dividendenpolitik zeige zudem das Vertrauen des Managements in die eigene Finanzkraft, schreibt der RCB-Experte Oleg Galbur.

Am Dienstag notierten die OMV-Aktien an der Wiener Börse knapp vor Handelsschluss mit einem Plus von 1,91 Prozent bei 25,61 Euro.

