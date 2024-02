LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Puma SE auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Kommentare des Sportartikelherstellers in der Telekonkonferenz nach den vorgelegten Zahlen seien mit Blick auf die einzelnen Regionen vorsichtig gewesen, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So werde die Nachfrage der Konsumenten 2024 in den Hauptgeschäftsregionen wie Europa, den USA und China wohl schwach bleiben. Zugleich dürften erhöhte Lagerbestände zu mehr Werbeaktionen führen, was alles in allem die Margen belasten sollte. Die Kapitalmarktveranstaltung am 29. Februar/1. März dürfte wichtig werden, um mehr über die strategische Ausrichtung von Puma zu erfahren./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 18:08 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.