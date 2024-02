ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Puma SE nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Angesichts der bereits veröffentlichten Eckdaten seien die detaillierten Resultate des Sportartikelherstellers keine große Sache, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dividende liege indes über den Erwartungen. Dies könnte vor dem anstehenden Kapitalmarkttag als Zeichen des Vertrauens in die mittelfristige Geschäftsentwicklung interpretiert werde. Allerdings gebe es auch Anzeichen für eine nachlassende Markendynamik./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.