RWE Aktie
|54,48EUR
|-0,30EUR
|-0,55%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
17.06.2026 09:25:12
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
10:04
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
16.06.26