RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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17.06.2026 09:25:12

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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