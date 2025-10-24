SAFRAN Aktie
|303,00EUR
|-7,70EUR
|-2,48%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
24.10.2025 08:54:40
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und den Jahresausblick angehoben, schrieb Ken Herbert am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
307,10 €
|
Abst. Kursziel*:
10,71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
303,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
