Scout24 Aktie

70,80EUR -0,70EUR -0,98%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 07:48:40

Scout24 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas hob am Mittwochabend bei näherer Bewertung des ersten Quartals die Integration der Spanien-Übernahmen und bestätigte Jahresziele hervor. Die Expertin bezog Aktienrückkäufe und eine vorsichtigere Haltung zum Privatkundengeschäft in ihr Modell ein. Das leicht angepasste Kursziel begründete sie aber mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
71,70 € 		Abst. Kursziel*:
25,52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten