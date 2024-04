ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Jahresergebnis (Ebita) für 2024/25 des Industriekonzerns um durchschnittlich 2,5 Prozent. Damit trage er der Schwäche in der Sparte Digital Industries (DI) Rechnung, schrieb er. Da zugleich die Bewertung der Vergleichsunternehmen gestiegen sei, habe er das Kursziel beibehalten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 01:54 / GMT





