HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Der Rückversicherer habe Mitte August über ein starkes erstes Halbjahr berichtet und mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Zudem rechneten die Schweizer in der zweiten Jahreshälfte mit einem besseren Versicherungsgeschäft als zuvor. Dies dürften sie aber eher zu einer Aufstockung der Kapitalreserven als zu einer Steigerung der Gewinne nutzen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Swiss Re AG
|07:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
