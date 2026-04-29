Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers liege ein Prozent über den Erwartungen und sei organisch weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er sieht die Aktie durch die Zahlen unterstützt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
77,70 €
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Abst. Kursziel*:
-9,91%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
75,36 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
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KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
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30.04.26
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30.04.26
|Buy von UBS AG für Symrise-Aktie (finanzen.at)
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30.04.26
|Symrise-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
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29.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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29.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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29.04.26
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