TAG Immobilien Aktie

15,18EUR 0,15EUR 1,00%
TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 11:21:50

TAG Immobilien Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe einen starken Buchwert ausgewiesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Prozess des Schuldenabbaus komme voran./bek/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,22 € 		Abst. Kursziel*:
18,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten