NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever nach Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die positive Margenüberraschung und das deutlich angehobene Margenziel dürften der Aktie Auftrieb geben und die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie steigen lassen, schrieb Analyst David Hayes am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies kaschiere allerdings die enttäuschende organische Umsatz- und Preisentwicklung im zweiten Quartal./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 02:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 02:48 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.