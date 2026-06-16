Zalando Aktie
|24,14EUR
|-0,12EUR
|-0,49%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Einzelhandelsbranche sei Zalando hinsichtlich der Marktkapitalisierung von Rang 64 im Jahr 2024 auf zuletzt Platz 71 zurückgefallen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Belastet hätten die Aktien des Online-Modehändlers Bedenken bezüglich der Margen und die Sorge vor agierender Künstlicher Intelligenz./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,14 €
|
Abst. Kursziel*:
15,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,99%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
15.06.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt: DAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.06.26
|LUS-DAX aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
12.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.06.26