ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien angesichts der Entwicklerkonferenz I/O auf "Neutral" mit einem Kursziel von 173 US-Dollar belassen. Der Schwerpunkt dürfte auf der Einbindung von Künstlicher Intelligenz in die Konsumenten-Apps des Internetkonzerns liegen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein besonders wichtiger Kurstreiber wäre seiner Einschätzung nach die Verwendung des Chatbots Gemini durch Apple./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 23:48 / GMT



