NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor den am 5. März erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zudem befindet sich die Aktie aktuell auf der "Catalyst Watch"-Liste. Die Ziele des Agrarchemie- und Pharmakonzerns für 2025 könnten weiterhin zu einer sinkenden Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft führen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und das auch, obwohl die Erwartungen für das operative Ergebnis besser untermauert erschienen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:36 / GMT





