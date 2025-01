HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Seine jüngsten Gespräche mit dem Chemikalienhändler stimmten ihn positiv bezüglich seiner Schätzung für das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2025, die leicht über dem Konsens liege, schrieb Analyst Carl Raynsford in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf Rückenwind durch Wechselkursentwicklungen sowie aus aktuell angekündigten Zukäufen. Wachstum aus eigener Kraft sowie weitere Zukäufe dürften ebenfalls helfen, seine Erwartungen zu erfüllen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 10:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.