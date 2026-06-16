Brenntag Aktie
|54,84EUR
|-0,96EUR
|-1,72%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,42 €
|
Abst. Kursziel*:
2,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,94%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26