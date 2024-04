NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Erwartungen seien niedrig gewesen, aber nicht so niedrig wie die nun von dem Autozulieferer veröffentlichten Zahlen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen, behielt aber das Kursziel wegen eines etwas erhöhten Bewertungsmultiplikators bei./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 17:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 17:40 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.