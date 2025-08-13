Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Continental Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer Zeit, in der Reifenhersteller Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China, Japan und Südkorea spürten, beschäftigte sich Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nun auch mit dem Reifenmarkt in Indien. Die Bedrohung bei Premium-Verbraucherreifen sei gering, bei Reifen für Offroad-Nutzfahrzeuge (OTR) jedoch realer./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

