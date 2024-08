NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Europäische Konsumgüteraktien hätten den Gesamtmarkt in dieser Woche hinter sich gelassen, vor allem angeführt von Aktien aus dem Bereich der Zusatzstoffe, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Halbjahr dürfte der Schwerpunkt auf der Balance zwischen erholten Absatzmengen, nachlassender Preisdynamik und höheren Vermarktungskosten liegen. Hinzu kämen Nachfragerisiken in den USA und China, insbesondere in den Bereichen Kosmetik und Spirituosen. Danone gehört zu den von ihr favorisierten Unternehmen der Branche./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 13:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 13:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.