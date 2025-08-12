Infineon Aktie

35,37EUR 0,23EUR 0,65%
Infineon

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

12.08.2025 11:03:08

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35,35 € 		Abst. Kursziel*:
38,63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
35,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,54%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

