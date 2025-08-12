Infineon Aktie
|35,37EUR
|0,23EUR
|0,65%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35,35 €
|
Abst. Kursziel*:
38,63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,54%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
11.08.25
|Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.08.25
|DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.08.25
|Handel in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
08.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Keine Impulse: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Infineon-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
08.08.25
|Investment-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)