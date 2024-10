FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal von 750 auf 709 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Schwache Umsatzzahlen deuteten darauf hin, dass die Nachfrage nach Luxusgu?tern stärker abnimmt als erwartet, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in der Pandemie angeheizte Nachfrage schwäche sich weiter ab, zu beobachten sei eine Normalisierung des Kaufverhaltens./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 10:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 10:24 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.