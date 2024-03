ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Investorentreffen in Australien auf "Buy" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern bleibe mit Blick auf die Einführung der KI-Assistentenfunktion Copilot mittelfristig optimistisch, aber kurzfristig verhalten, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Prozess stecke noch in einer frühen Phase. Der Grundton zum Rest des Produktportfolios habe aber konstruktiv geklungen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 03:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 03:32 / GMT



