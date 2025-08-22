ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Nach Patent-Ablauf für Entresto zur Behandlung von Herzinsuffizienz im Juli 2025 seien mehrere Generika auf den Markt gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der raschen Markteinführung von Nachahmer-Medikamenten könnte seine Prognose für den Entresto-Wertverlust im dritten Quartal zu konservativ sein./rob/edh/ajx



