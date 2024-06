LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers vor den am 31. Juli erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Er erwarte vom Medizintechnikkonzern eine im Quartalsvergleich stärkere Marge, bedingt durch einen verbesserten Produktmix und eine günstigere geografische Verteilung, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. China bleibe dabei im Fokus./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.