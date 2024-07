NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 248 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Automarge vor Krediten sei schwächer als gedacht gewesen, schrieb Analyst Mark Delaney nach dem Quartalsbericht. Die Diskussionen dürften sich nun vor allem darum drehen, ob man sich mit den neuen Modellen bei Preisen und Features genügend abhebe, um das Volumenwachstum anzukurbeln. Zudem stünden die Themen Autonomes Fahren und Robotaxi weiter im Fokus./ag/ajx



