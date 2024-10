NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der chinesische Online-Kosmetikmarkt habe sich im September katastrophal entwickelt, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass der September mit Blick auf die Gesamtjahreszahlen im Grunde kaum eine Rolle spiele. Gleichwohl seien die vergangenen drei Monate insgesamt miserabel gewesen./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 15:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 15:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.