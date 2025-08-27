Continental Aktie

74,78EUR -1,96EUR -2,55%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

27.08.2025 20:13:35

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts des Verkaufs der Schlauchleitungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anfang August habe das Management angedeutet, dass der Verkauf vor dem Ende des dritten Quartals erfolgen könnte, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben. Das Geschäft werde sich aber margensteigernd bei Contitech auswirken./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,44 € 		Abst. Kursziel*:
32,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,73%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

