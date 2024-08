NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie turnusmäßig mit aktuellen Auswertungen zum Reifenmarkt. Zum Absatzvolumen der Hersteller sei angesichts der Ferienzeit nichts berichtet worden, doch die Rohmaterialpreise seien im Juli weiter gestiegen. Der Gegenwind durch die Währungsentwicklung habe nachgelassen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / 06:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 10:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.