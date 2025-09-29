Daimler Truck Aktie
|35,79EUR
|-0,09EUR
|-0,25%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
40,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,70%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
