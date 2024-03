NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach der Analysten-Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Gewinnerwartungen für 2024 und 2025 in einer am Freitag im Tagesverlauf überarbeiteten Studie an. Für 2024 liege er damit aber weiter unter dem Unternehmensausblick./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 11:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 11:18 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.