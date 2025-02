NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 12,60 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido sieht die zuletzt starken Aktien der Spanier zunächst in einer Range handeln. Er hob aber seine Schätzungen an und sieht den Versorger gut aufgestellt./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2024 / 20:48 / GMT

