Knorr-Bremse Aktie
|89,95EUR
|0,05EUR
|0,06%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Supriya Subramanian
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten
|
19.08.25
|XETRA-Handel MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
08.08.25
|Knorr-Bremse-Aktie verliert: Offenbar dreistelliger Jobabbau bei Knorr-Bremse vorgesehen (dpa-AFX)
|
08.08.25
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
01.08.25
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.25
|Knorr-Bremse-Aktie wechselt Vorzeichen: Knorr-Bremse senkt Zielwert für Umsatz (finanzen.at)