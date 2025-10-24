SAFRAN Aktie

303,00EUR
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

24.10.2025 08:43:20

SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung etwas übertroffen und das Ergebnisziel (Ebita) für das Jahr trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle angehoben, schrieb David H Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einem rund zweiprozentigen Anstieg der Ebita-Konsensprognose für 2025./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
307,10 € 		Abst. Kursziel*:
4,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
303,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,61%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

