SAFRAN Aktie
|303,00EUR
|-7,70EUR
|-2,48%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung etwas übertroffen und das Ergebnisziel (Ebita) für das Jahr trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle angehoben, schrieb David H Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einem rund zweiprozentigen Anstieg der Ebita-Konsensprognose für 2025./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
307,10 €
|
Abst. Kursziel*:
4,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
303,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,61%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|302,30
|-2,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|07:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|23.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.