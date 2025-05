NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 114 auf 141 Euro angehoben und die Aktien auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight". Marcus Diebel rechnete in seiner Neubewertung vom Mittwochabend vor, wie sich im Optimalfall für die Aktien des Portalbetreibers sogar ein Wert von 165 Euro errechnen ließe. Die Umsatzdynamik sei am Markt inzwischen gut verstanden, nun werde die Profitabilität entscheidend für die weitere Anlagestory./rob/ag/gl



