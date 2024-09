FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den im November anstehenden Zahlen für das vierte Geschäftsquartal hätten Anleger eine Menge zu verdauen, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Energietechnikkonzern sollte das obere Ende seiner Jahresziele erreichen. Mit Blick auf die Marktschätzungen für das neue Geschäftsjahr sieht der Experte aber Abwärtsrisiken. Die Kurszielerhöhung trage der gestiegenen Bewertung der Wettbewerber Rechnung./ajx/ag



