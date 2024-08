NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Medizintechnikkonzerns seien relativ schwach ausgefallen, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./edh/ag



