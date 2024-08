LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 61 auf 60,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Medizintechnikunternehmens seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf die anhaltende Schwäche in China zurückzuführen./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.