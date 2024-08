NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen habe er seine Schätzungen für den Immobilienkonzern überarbeitet, schrieb Analyst Neil Green am Donnerstag in einer im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Mit Blick auf den nach oben hin präzisierten Ausblick betonte er, die Konsensschätzungen sollten nun steigen und seine Prognosen lägen bereits am oberen Ende der bisherigen Unternehmenszielspannen. Trotz der positiven Kursreaktion habe die Aktie zum neuen Ziel immer noch mehr als 20 Prozent Luft nach oben./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 15:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 15:11 / BST





