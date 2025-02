HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Treffen mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Euro belassen. Diese seien in den großen, geschäftlich breit aufgestellten Assekuranzen am stärksten investiert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Allianz, Axa und Generali führten in dieser Hinsicht das Feld an, unter den Rückversicherern seien es die beiden deutschen Anbieter Munich Re und Hannover Rück./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.