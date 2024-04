NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Dank des Konsumentengeschäfts seien die Erwartungen insgesamt übertroffen worden, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den einzelnen Unterbereichen habe es aber "wilde" Ergebnisse gegeben, was die Anleger wohl beschäftigen werde. Dies deute auf eine schnelle Veränderung der wirtschaftlichen Lage hin. Den verschiedenen Verbrauchersegmenten ergehe es in diesem Umfeld sehr unterschiedlich./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 06:40 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.